POL-IZ: 210101.1 Itzehoe: Ein ruhiger Jahreswechsel

Während die Beamten der Polizeidirektion Itzehoe im Rahmen des Jahreswechsels von 2019 auf 2020 noch 120 Einsätze zu bewältigen hatten, waren es vom 31. Dezember 2020, 18.00 Uhr, bis zum Neujahrsmorgen 2021, 06.00 Uhr, nur 90 Anlässe, die ihr Erscheinen in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen erforderlich machten. In 17 Fällen bestand ein direkter Bezug zu Silvester, in 13 Fällen zu Corona.

Offenbar besaß die Bevölkerung trotz des Feuerwerkverkaufsverbots einiges an Böllern und zündete diese auch. Die ersten Stunden des Silvesterabends waren auf der Einsatzleitstelle in Elmshorn davon geprägt, anrufenden Bürgern zu erklären, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern nicht grundsätzlich verboten ist. Insgesamt führten die Beamten rund 85 Telefongespräche, in denen sie den Beschwerdeführern dies ausführlich erläuterten.

Herausragende Einsätze waren im Bereich der Polizeidirektion Itzehoe nicht zu bewältigen.

