Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210106.3 Heide: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

HeideHeide (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntag, 03.01.21, gegen 19.43 Uhr, in Heide, sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können.

Gegen 19.43 Uhr befuhr die 57-jährige Geschädigte mit ihrem VW Mutivan die Straße Sophienweg von der Alten Weddingstedter Landstraße kommend in Richtung Rungholtstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr zur gleichen Zeit den Sophienweg von der Rungholtstraße kommend in Richtung Alte Weddingstedter Landstraße oder Alter Landweg. Kurz vor der Einmündung Alter Landweg begegneten sich beide Fahrzeuge. Es kam im Bereich der Außenspiegel zu einem Zusammenstoß. Die 57-Jährige hielt daraufhin kurz an. Das Spiegelglas ihres Außenspiegels war dadurch zu Bruch gegangen.

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unterdessen fort.

Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen orangefarbenen Pritschenwagen (vermutlich von der Marke VW).

Wer Hinweise auf das Auto machen kann, sollte sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481/940 in Verbindung setzen. Dies gilt auch für den Unfallverursacher.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell