POL-IZ: 210107.1 Kleve: Waghalsige Rollerfahrt

Am Dienstagnachmittag hat ein jugendlicher Mofafahrer versucht, sich der Kontrolle durch eine Streife durch Flucht zu entziehen. Er brachte sein Fahrzeug dabei auf eine Geschwindigkeit von etwa 90 km/h - nicht ungefährlich auf einem dafür nicht ausgelegten Fahrzeug.

Um 15.20 Uhr waren Beamte auf der Landesstraße 149 in Kleve in Richtung Hennstedt unterwegs. Sie entschlossen sich, zwei entgegenkommende Rollerfahrer zu kontrollieren, da diese mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Das Vorhaben, den vorausfahrenden Zweiradfahrer zu stoppen, schlug erst einmal fehl, denn der 15-jährige Fahrzeugführer gab Vollgas und ignorierte sämtliche Anhaltezeichen. Auf seiner Fahrt vollführte der junge Mann mehrere gefährliche Überholmanöver und raste über einen schlecht einsehbaren Gehweg. Bei dem Versuch, sein Mofa zu wenden, gelang es einem Polizisten schließlich, dem von der Westküste Stammenden zu ergreifen und an der Weiterfahrt zu hindern.

Glücklicherweise zogen sich weder der Beschuldigte noch Unbeteiligte bei der rasanten Flucht Verletzungen zu. Das getunte Mofa behielten die Einsatzkräfte erst einmal ein und leiteten unter anderem ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein, denn den erforderlichen Führerschein besaß der 15-Jährige nicht.

