Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ratzeburg (ots)

17. September 2020 | Kreis Stormarn - 16.09.2020 - Großhansdorf

Am gestrigen Mittwoch, den 16.09.2020, kam es in Großhansdorf zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Der Autofahrer flüchtete nach dem Unfall, ohne sich um das Mädchen zu kümmern.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen, fuhr eine 14-jährige Radfahrerin aus Großhansdorf gegen 08:10 Uhr zur Schule. Auf dem Weg wollte sie die Hansdorfer Landstraße (L91) an einem Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) im Bereich des dortigen Kreisverkehrs überqueren und anschließend in den Wöhrendamm fahren. Gleichzeitig fuhr ein PKW auf der Hansdorfer Landstraße, aus Ahrensburg kommend in Richtung Eilbergweg und traf dabei das Hinterrad des Fahrrades, weshalb die 14-Jährige stürzte. Der Autofahrer setzte daraufhin seine Fahrt durch den Kreisverkehr in Richtung Eilbergweg weiter. Die Schülerin wurde durch den Sturz leicht verletzt

Bei dem beteiligten Fahrzeug habe es sich um ein dunkles Auto gehandelt, das von einem Fahrer oder einer Fahrerin mit dunklen, langen Haaren geführt worden sei.

Die Polizei in Großhansdorf hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kennt den/die Fahrerin oder den beschriebenen PKW? Hinweise bitten an die Polizeistation Großhansdorf unter der Telefonnummer: 04102/4565-0 oder 04102/809-0

