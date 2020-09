Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei beendet Trunkenheitsfahrt und deckt weitere Verstöße auf

Ratzeburg (ots)

17. September 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.09.2020 - Ratzeburg

Am 16.09.2020 gegen 22:00 Uhr, hielten Beamte des Polizeirevier Ratzeburg in der Reeperbahn einen Opel Corsa an, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Bei dem Fahrer, einem 33-jährigen Mann aus Ratzeburg, stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Außerdem räumte der Mann den Konsum der synthetischen Droge "Speed" ein. Die Beamten konnten auch ein Tütchen mit mutmaßlich dieser Substanz finden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Zusätzlich stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Ratzeburger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

