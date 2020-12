Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Wer vermisst eine rote Geldkassette von "Melsmetall"?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

CelleCelle (ots)

In der vergangenen Woche wurde in der Sprengerstraße, Ecke Hohe Wende, eine verschlossene rote Geldkassette mit einem Aufkleber samt Aufschrift "Melsmetall Mars 3 a" aufgefunden. Die Kassette hat die Maße 25 x 19 x 10 cm und könnte aus einer Straftat stammen. Was sich darin befindet, ist noch ungewiss. Hinweise zur Herkunft dieser Kassette bzw. auf eine Person, die einen Schlüssel hat, nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215 oder -323.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell