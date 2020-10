Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Auffahrunfall mit zwei Verletzten.

Lippe (ots)

Samstagnacht (17.10.2020) ereignete sich auf der B 238 ein Verkehrsunfall bei dem eine 27-Jährige aus Detmold und ein 20-Jähriger aus Lemgo leicht verletzt wurden. Gegen 22.45 Uhr war der Lemgoer in seinem Mercedes Benz auf der B 238 in Fahrtrichtung Detmold unterwegs, als ihm kurz vor einer Rechtskurve eine Autopanne auf der Gegenfahrbahn auffiel. Der 20-Jährige hielt auf der Fahrbahn an, um dem liegengebliebenen Fahrzeugführer zu helfen. Die Detmolderin, die hinter ihm fuhr, übersah dies und prallte mit ihrem Fiat gegen den Mercedes des 20-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Personen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. An den beiden Pkws, die anschließend abgeschleppt wurden, entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

