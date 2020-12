Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Moped gestohlen

CelleCelle (ots)

In der Nacht zu Montag haben unbekannte Täter aus einer Garage in der Straße "Himmelberg" ein Kleinkraftrad der Marke Suzuki entwendet. Zudem montierten sie von einem anderen Kleinkraftrad das Kennzeichen und nahmen es mit. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Celle unter 05141/277-215.

