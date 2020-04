Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Zwei Fahrzeuge durch Feuer zerstört

Zwei Fahrzeuge standen heute Nacht in der Neißestraße in Flammen. Ein weißer Kleintransporter wurde gegen 02:40 Uhr auf bislang noch unbekannte Weise in Brand gesetzt. Die Flammen griffen auf den davor geparkten PKW über, wodurch an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand. Ebenso die Außenfassade des angrenzenden Firmengebäudes wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die Kripo Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

