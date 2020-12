Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wathlingen - Versuchter Einbruch

CelleCelle (ots)

Am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr hörte eine 74 Jahre alte Frau verdächtige Geräusche an ihrer Terrassentür und schaute nach. Dabei stellte sie fest, dass offenbar jemand versucht hatte, in ihr Haus in der Straße "An den Röstebänken" einzubrechen. Sie rief die Polizei, jedoch war der unbekannte Kriminelle schon über alle Berge. Gestohlen wurde nichts. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wathlingen entgegen unter 05144/49546-0.

