Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210107.2 Itzehoe: Einbruch in Schule

ItzehoeItzehoe (ots)

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in ein Schulgebäude in Itzehoe eingestiegen. Dabei lösten sie Alarm aus und ergriffen aufgrund dessen vermutlich die Flucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 04.00 Uhr drangen die Täter nach dem Einwerfen einer Scheibe in das Gymnasium in der Straße Am Lehmwohld ein. Dabei aktivierten sie die Alarmanlage und verständigten indirekt einen Verantwortlichen, der unverzüglich die Polizei informierte. Bei Eintreffen mehrerer Streifen hatten die Einbrecher die Örtlichkeit bereits wieder verlassen, eine Fahndung nach ihnen verlief negativ. Beute machten die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen keine, richteten allerdings einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

