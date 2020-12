Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den 25.12.2020

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Süßigkeiten und Getränke entwendet

Zu gleich zwei Diebstählen kam es in der Nacht vom 23. Auf den 24.12.2020 auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes in Südbrookmerland, Ortsteil Victorbur. Hier wurde ein, auf dem Parkplatz des Marktes abgestellter, Verkaufswagen aufgebrochen und Süßigkeiten entwendet. Weiterhin verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang zu einem Getränkeaußenlager und entwendete hier mehrere Getränkekisten. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/606-215 zu melden.

Aurich - Altpapiertonne angezündet

Am 24.12.2020, gegen 20:30 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle der Brand einer Altpapiertonne in der Fockenbollwerkstraße in Aurich gemeldet. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Aurich abgelöscht, die Tonne komplett zerstört. Nach ersten Ermittlungen ist von einem absichtlichen in Brand setzten auszugehen. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/606-215 zu melden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Halbemond - PKW in den Graben

Auf der Leezdorfer Straße in Fahrtrichtung Westermoordorf kam in der Nacht auf den 25. ten ein männl. Fahrzeugführer aus zunächst unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Vor Ort wurden den eingesetzten Beamten Ausfallerscheinungen bekannt, die auf eine Alkoholbeeinflussung schliessen lassen konnten. Es wurde ein Atemalkoholwert von 0,93 Promille festgestellt. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Dornum - Brand Während des gemeinsamen Fondueessen füllt die Verantwortliche Spiritus in das Brenngefäß nach. Während des Vorgangs fängt die Spiritusflasche Feuer, es kommt zu einer kleinen Explosion. Der über dem Tisch hängende Adventskranz fängt in der Folge Feuer und fällt im Anschluss auf den Fonduetopf. Der Adventskranz wird durch die Einwohner in den Aussenbereich befördert, durch alarmierte Einsatzkräfte kann das Feuer gelöscht werden. Es werden keine Personen verletzt. Es entsteht kein Gebäudeschaden.

Landkreis Wittmund

Verkehrsunfallgeschehen

Ardorf - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Collrunge auf der Straße Hohefeld wurde am Donnerstagmittag eine 21jährige Fahrzeugführerin aus Wittmund leicht verletzt. Die junge Frau befuhr mit ihrem Pkw die Straße Hohefeld in Richtung Leerhafe und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschliessend geriet sie ins Schleudern, um dann über die Fahrbahn auf der linken Seite in eine Hecke zu prallen. Hierbei überschlug sich der Pkw und beschädigte eine Telefonmast. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000EUR.

Blomberg - Verkehrsunfall

Ein 60jähriger Dunumer geriet am Donnerstagnachmittag alleinbeteiligt mit seinem Pkw in Blomberg, Hoge-Helmer-Straße, nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem wasserführenden Graben zum Stillstand. Bei der Überprüfung wurde Alkoholgeruch in Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab 2,41 Promille, so dass eine Blutprobe erforderlich und der Führerschein sichergestellt wurde.

