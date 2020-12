Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 24.12.2020

Aurich/WittmundAurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Diebstähle aus Kraftfahrzeugen Südbrookmerland - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden fünf PKW im Bereich Südbrookmerland angegangen. Die Fahrzeuge standen auf Auffahrten in den Straßen Erdbeering, Blaubeerweg, Johannisbeerweg, Lessingweg und Alter Postweg. In allen Fällen wurde der Innenraum nach Wertgegenständen durchsucht. Bei einem PKW wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, um in den Innenraum zu gelangen. Bei verdächtigen Beobachtungen wird gebeten, die Polizei zu verständigen.

Fahrt unter Alkoholeinfluss Südbrookmerland - Am Donnerstagmorgen, gegen 00:45 Uhr, teilten Zeugen der Polizei mit, dass ihnen eine Frau durch ihre unsichere Fahrweise auf der Auricher Straße in Südbrookmerland aufgefallen ist. Die PKW - Führerin, eine 34-jährige Frau aus Südbrookmerland, konnte schlussendlich an der Wohnanschrift angetroffen werden. Sie stand unter dem Einfluss von Alkohol und räumte die Fahrt ein. Eine Messung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Altkreis Norden

Aufbruch von Postkästen Großheide - Vermutlich im Zeitraum vom 19.12. bis zum 23.12. wurden durch unbekannte Täter zwei Postkästen der Deutschen Post im Bereich Großheide gewaltsam geöffnet. Ob hierbei Postsendungen entwendet wurden, ist nicht bekannt.

Einbruch in Bauwagen Krummhörn - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bauwagen, welcher auf dem Parkplatz des Pilsumer Leuchtturms aufgestellt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931-921-0 zu melden.

Schüsse aus Pkw Norden - Am Mittwochmorgen, gegen 07:15 Uhr, ist es auf einem Parkplatz eines Einkaufkomplexes in der Norddeicher Straße in Norden zur Schüssen aus einem fahrenden Auto auf einen 49-jährigen Norder gekommen, welcher sich dort zu Fuß aufgehalten hat. Hierbei wurde nach ersten Erkenntnissen eine Schreckschusswaffe genutzt. Das Fahrzeug entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter 04931-921-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrten unter Alkoholeinfluss Großheide - Am Mittwochnachmittag, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Mann aus dem Bereich Großheide die Großheider Straße, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Im Rahmen der Verkehrskontrolle durch die Polizei Norden konnte der Mann sich zunächst der Kontrolle entziehen, wurde aber unmittelbar danach gestellt. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholwert von knapp 2 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme erfolgte und der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwarten nun mehrere Verfahren.

Norden - Am Mittwochabend, gegen 22:15 Uhr, wurde durch die Polizei Norden in der Wurzeldeicher Straße in Norden ein 26-jähriger Mann aus Hage in seinem Pkw kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer eine Alkoholisierung von annähernd 1 Promille, sowie Ausfallerscheinungen bei seiner Fahrweise fest. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Landkreis Wittmund

Verunreinigung durch Betriebsstoffe Blomberg/Dunum - Am Mittwochvormittag, gegen 10.00 Uhr, wurden im Bereich Blomberg, hier in der Mühlenstraße, Voßbergstraße und Niewerthstraße, bis in den Moorhelmerweg (Dunum), Verunreinigungen durch offensichtlich ausgelaufene Betriebsstoffe festgestellt. Diese wurden sowohl auf, als auch neben der Fahrbahn hinterlassen und gelangten zum Teil, in nicht unerheblicher Menge, in die Oberflächenentwässerung, in das Reihertief und in den Hünenschloot. Die Feuerwehren aus Blomberg, Esens, Westerholt und Ochtersum mussten mehrere Ölsperren setzen, um weitere/größere Verunreinigungen zu verhindern. Eine Fachfirma zur Ölbekämpfung/-beseitigung wurde durch die Untere Wasserbehörde des Landkreises Wittmund mit der Reinigung beauftragt. Wer Hinweise zum Geschehen oder zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Esens unter Tel. 04971/92650-0 in Verbindung zu setzen.

Brand einer Blockhütte Friedeburg - Am Donnerstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, kam es zum Brand einer Blockhütte auf einem Grundstück in der Upschörter Straße in Friedeburg. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Trotz einer sofortigen Einsatzübernahme der Feuerwehr konnte das vollständige Abbrennen der Hütte nicht verhindert werden. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell