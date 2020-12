Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Sachbeschädiger gestellt

Landkreis Wittmund KriminalitätsgeschehenLandkreis Wittmund Kriminalitätsgeschehen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, beobachtete ein Anwohner in der Straße Verdis, dass sich drei männliche Jugendliche in seinem Vorgarten aufhielten. Als der 45-Jährige das Trio ansprach, ergriffen alle drei die Flucht. Anschließend stellte der Mann fest, dass eine im Garten angebrachte Lichterkette beschädigt wurde. Daraufhin nahm er mit einem weiteren Zeugen die Verfolgung der flüchtenden Personen auf. Die Verfolger konnten einen 13-Jährigen aus der Gruppe stellen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 13-Jährige gab an, dass sein 14-jähriger Kumpel die Beschädigung verübt hätte. Als die Polizisten den 14-jährigen Jungen wenig später mit dem Tatvorwurf konfrontierten, räumte dieser ein, die Lichterkette beschädigt zu haben. Der dritte im Bunde ist ebenfalls 13 Jahre alt. Alle drei kommen aus dem Landkreis Wittmund. Als Grund für die Tat wurde "Langeweile" angegeben. Im zeitlichen Zusammenhang wurde der Polizei am späten Dienstagnachmittag ein vergleichbarer Vorfall in der Straße Südergast gemeldet. Zwei Lichterketten wurden aus dem Vorgarten gestohlen und eine weitere beschädigt. Dort wurden ebenfalls drei männliche Jugendliche gesehen, die wegrannten, als der Hausbewohner das Haus verließ. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

