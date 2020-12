Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Sattelzug fuhr einfach weiter

Am gestrigen Dienstagnachmittag befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Traktor samt Anhänger die K148 aus Richtung Großefehn kommend in Fahrtrichtung Wiesmoor. Ihm kam ein Sattelzuggespann entgegen. Dabei berührten sich nach Angaben des Traktorfahrers die Fahrzeuge im Gegenverkehr und es entstand Sachschaden am Traktor und vermutlich auch am Sattelzug. Der Fahrer/in des Sattelzuges entfernte sich nach der seitlichen Kollision, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Es konnten Fahrzeugteile von dem flüchtigen Sattelzug gesichert werden. Zeugen des Vorfalles mögen sich bei der Wiesmoorer Polizei unter 04944/914050.

