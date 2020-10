Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang noch unbekannter Lkw-Fahrer hat am Montagmittag (26.10.2020) bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 einen anderen Lkw beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der unbekannte Fahrer, der aus dem Leuze-Tunnel in Richtung Esslingen unterwegs war, bog gegen 13.20 Uhr rechts in die Poststraße ab. Dabei beschädigte er mit seinem Heck einen auf der linken Spur vorbeifahrenden Lkw eines 51-Jährigen. Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in die Poststraße fort, ohne sich dabei um die Unfallfolgen zu kümmern. Nach ersten Schätzungen entstand an dem Lkw des 51-Jährigen ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell