Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Einbrecher nehmen Auto und Rennrad mit

Freiburg (ots)

Bei einem Einbruch in der Nacht zum Freitag, 26.06.2020, in Eimeldingen haben die Einbrecher einen Pkw entwendet. Im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 05:30 Uhr drangen der oder die Täter in die Wohnung in der Straße Alte Säge ein. Sie nahmen vorgefundenes Bargeld, Zigaretten und auch einen Autoschlüssel mit. Dieser passte zu einem dort geparkten grauen Skoda Octavia, Baujahr 2019, mit polnischem Kennzeichen. Mit diesem fuhren die Einbrecher davon und dürften auch damit ein gestohlenes Fahrrad aus einem benachbarten Gebäude abtransportiert haben. Dort waren die Tatverdächtigen über eine unverschlossene Türe in den Keller gelangt und hatten daraus das hochwertiges Rennrad des Herstellers Canyon entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, entgegen.

