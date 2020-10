Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei zwei Auffahrunfällen ist am Montagvormittag (26.10.2020) im Wagenburgtunnel ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden und eine 47 Jahre alte Frau verletzt worden. Die 47-Jährige war gegen 10.10 Uhr mit ihrem Fiat im Wagenburgtunnel in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als sie auf einen vor ihr fahrenden Mercedes Kühlwagen eines 55-Jährigen auffuhr. Ein 67 Jahre alter Mann, der mit seinem Transporter hinter dem Fiat in gleicher Richtung unterwegs war, erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr ebenfalls auf. Die 47-Jährige erlitt dabei Verletzungen, Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme, bei der auch die Feuerwehr eingesetzt war, war der Wagenburgtunnel in beiden Richtungen gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

