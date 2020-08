Polizei Münster

POL-MS: Polizei sucht vermissten 23-Jährigen mit Drohnen und Hubschrauber

Münster (ots)

Die Polizei sucht aktuell (06.08., 14:00 Uhr) nach einem 23-jährigen Mann aus Hamm. Der gebürtige Türke brach bei seiner Arbeit auf einer Baustelle an der Wolbecker Straße zusammen. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Rettungskräfte lief er verwirrt in ein Maisfeld im Bereich Kaldenhofer Weg. Der junge Mann ist etwa 1,75 Meter groß und trägt eine graue lange Hose. Sein Oberkörper ist nackt. Zeugen sahen den Vermissten noch, als er das Maisfeld in Richtung Bahndamm wieder verließ.

Die Polizei sucht mit Drohnen und einem Hubschrauber nach dem Vermissten. Die angrenzende Bahnstrecke war kurzzeitig gesperrt. Es besteht akute Lebensgefahr, da die Person dehydriert ist und möglicherweise die Orientierung verloren hat.

Hinweise an: 0251 275-0

