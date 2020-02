Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Schneebruch, Brandmeldeanlage, Tragehilfe - Einsatzreicher Vormittag für die Feuerwehr

Plettenberg (ots)

Der heutige Vormittag war für die Kräfte der Feuer- und Rettungswache sowie der Freiwilligen Feuerwehr ereignisreich.

Gegen 8:50 Uhr ging es los, als ein Baum am Kersmecker Weg die Schneelast nicht mehr halten konnte und unter ihr brach und auf die Straße stürzte. Die Feuerwehr rückte mit HLF und Drehleiter an, um den Baum mit Hilfe einer Motorsäge zu beseitigen. Gegen 9:40 Uhr rückte das HLF aus, um den Rettungsdienst bei einem Einsatz zu unterstützen. Um 10:02 dann der nächste umgestürzte Baum. Auf der L697 zwischen Eiringhausen und Birnbaum war ein Baum auf die Straße gestürzt und wurde ebenso durch die Einsatzkräfte mit der Motorsäge entfernt.

Während die Kräfte der Wache noch in diesem Einsatz gebunden waren, lief auf der Kreisleitstelle in Lüdenscheid ein Brandmeldealarm bei einem metallverarbeitenden Betrieb in der Bannewerthstraße in Eiringhausen auf. Bei Reparaturarbeiten war es zu einem Entstehungsbrand gekommen, welcher noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Im Einsatz waren hier neben dem Führungsdienst die Löschgruppen Eiringhausen und Ohle. Für die Löschgruppe Ohle gab es dann noch einen Einsatz im Ortsteil Ohle. Hier drohte ein Baum auf den Gleiskörper der Deutschen Bahn zu stürzen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle bis zum Eintreffen des Notfallmanagers der Bahn, welcher weitere Schritte zur Sicherung der Bahnstrecke veranlasste.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Plettenberg

Matthias Greth

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache

Am Wall 9A

58840 Plettenberg

Tel.:02391/923400

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell