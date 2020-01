Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Tankstellenüberfällen in Hassels - Wer kennt den Räuber? - Polizei fahndet mit Bildern aus der Überwachungskamera - Bild hängt an

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4460715 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4476213

Nach zwei Überfällen auf die Tankstelle in Hassels am 5. und am 20. Dezember 2019 fahnden die Spezialisten des Raubkommissariats jetzt mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem Täter in dem auffälligen Jogginganzug. Aufgrund der Personenbeschreibung gehen die Ermittler davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

