Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Täter flüchten mit Fahrrädern // Südbrookmerland/Victorbur - Mitarbeiterinnen halten mutmaßlichen Ladendieb auf// Südbrookmerland/Victorbur - Autos durchsucht

Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht zu heute, gegen kurz nach 02.00 Uhr, verschafften sich zwei männliche Personen auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang in das Fahrzeuginnere eines Hyundai. Das Auto stand zur Tatzeit auf einer Auffahrt im Hohegaster Weg. Während die beiden Unbekannten im Tatortbereich unterwegs waren, wurden Anwohner auf Geräusche aufmerksam und schauten aus dem Fenster. Dort beobachteten sie zwei flüchtende Personen. Ein 42-jähriger Anwohner nahm dann die Verfolgung auf und überraschte die beiden Geflüchteten im Hohegaster Weg in dem betroffenen Fahrzeug. Die beiden jungen Männer, ca. 25 Jahre, flüchteten dann mit einem, eventuell auch zwei Fahrrädern. Nach Aussage der geschädigten Fahrzeugbesitzerin wurde aus ihrem Auto nichts gestohlen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu flüchtenden Personen geben können, die mit Fahrrädern in der Nacht zu heute im Bereich, Hohegaster Weg, Hoheberger Weg sowie auch Eikebuscher Weg unterwegs waren, sich unter 04941/606-215 zu melden.

Am Dienstagnachmittag hat eine Mitarbeiterin eines Marken-Discounters am Handelsring in Victorbur beobachtet, dass ein 21-jähriger Kunde diverse Artikel in seinen Rucksack steckte. An der Kasse bezahlte er dann lediglich die Waren aus seinem Einkaufswagen. Als er auf den Diebstahl angesprochen wurde, versuchte der junge Mann aus der Filiale zu flüchten. Zwei couragierte Mitarbeiterinnen konnten ihn allerdings im Bereich des Haupteinganges stellen. Dabei versuchte er sich gewaltsam loszureißen. Der Tatverdächtige konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

In der Nacht zu heute hielten sich bislang unbekannte Täter im Erdbeerring sowie im Johannisbeerweg in Victorbur auf und hatten es auf das Innere von dort abgestellten Fahrzeugen abgesehen. Im Erdbeerweg wurde ein VW Passat auf bislang unbekannte Weise geöffnet und dann durchsucht. Die Täter entwendeten ein Cuttermesser. Im zweiten Fall schlugen die Unbekannten das Seitenfenster der Beifahrerseite eines Mercedes ein. In diesem Fall wurde kein Diebesgut erlangt. Wer Hinweise auf verdächtige Personen in diesem Bereich geben kann, wende sich bitte an die Auricher Polizei unter 04941/606-215.

