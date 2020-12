Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht in der Alleestraße

Altkreis Norden VerkehrsgeschehenAltkreis Norden Verkehrsgeschehen (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagvormittag kam es in der Alleestraße zu einer Verkehrsunfallflucht , in Höhe Hausnummer 27a. Ein dort abgestellter gelber VW Bulli wurde dabei am linken Außenspiegel beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Alleestraße aus Richtung Westermarscher Straße kommend in Fahrtrichtung Am Markt. Dabei streifte der Fahrer/in das am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeug und entfernte sich anschließend. Die Norder Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen melden sich bitte unter 04931/921-0 bei der Polizeidienststelle.

