Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: Zwei Verletzte und Totalschaden auf der Dalumer Straße

BippenBippen (ots)

Heute Vormittag kam es auf der Dalumer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Männer verletzt und deren Auto total beschädigt wurden. Die beiden 21-Jährigen waren gegen 10.15 Uhr mit einem Opel Corsa von Fürstenau kommend in Richtung Bippen unterwegs, als der Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen verlor. In der Folge kam der Kleinwagen nach rechts von der regennassen Straße ab, querte einen flachen Graben und überschlug sich schließlich. Der Fahrer aus Kettenkamp verletzte sich dabei leicht, sein Mitfahrer aus Eggermühlen zog sich schwere Verletzungen zu. Der Opel hatten nur noch Schrottwert.

