Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Solarplatten gestohlen

Bad RothenfeldeBad Rothenfelde (ots)

Ein Solarpark am Sundernweg geriet zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, ins Visier unbekannter Täter. Diese verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gelände, stahlen mehrere Solarplatten und transportierten das Diebesgut anschließend vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Die Polizei in Georgsmarienhütte ist an Hinweisen interessiert und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05401/879500 zu melden.

