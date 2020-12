Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Junger Drogendealer ging in Haft

HasbergenHasbergen (ots)

Ermittlungen der Polizei aus Georgsmarienhütte führten am Dienstagnachmittag auf die Spur eines jungen Mannes, der offenbar mit Drogen in nicht nur geringer Menge handelte. Entsprechend wurde auf Anordnung des Amtsgerichtes Osnabrück die Wohnung des 18-jährigen Hasbergers zeitnah und mit Hilfe eines Rauschgiftspürhundes durchsucht. Bei der Aktion wurden in den Räumlichkeiten des jungen Mannes schließlich etwa 1,5 Kilogramm Marihuana, circa 140 Gramm Haschisch, weitere 10 Gramm Kokain, diverse verschreibungspflichtige Arzneimittel, eine Gaspistole, mehrere Mobiltelefone, einige tausend Euro Bargeld sowie Utensilien zum Verkauf von Drogen aufgefunden. Der Heranwachsende wurde festgenommen und gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück dem Haftrichter vorgeführt. Der schickte den Hasberger in die Untersuchungshaft.

