Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

OsnabrückOsnabrück (ots)

Auf der Martinistraße, zwischen dem Arndtplatz und der Herderstraße, ereignete sich am Mittwochnachmittag eine Verkehrsunfallflucht. Eine Unbekannte befuhr gegen 16.10 Uhr mit einem roten Mazda CX-5 die Martinistraße in Richtung stadtauswärts. Als sie in Höhe der Hausnummer 24 vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte, stieß sie mit ihrem SUV seitlich gegen einen schwarzen Mercedes SLC. Anschließend setzte die Frau ihren Weg fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, aber auch die Unfallverursacherin, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

