Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Drei Monate Fahrverbot, Punkte und 600 Euro Geldbuße

BramscheBramsche (ots)

Am Mittwoch waren erneut Beamte der Polizeiinspektion Osnabrück mit dem Videomesswagen unterwegs, um insbesondere Temposünder aus dem Verkehr zu ziehen. Dabei tat sich ein Audifahrer auf der B68 bei Bramsche unrühmlich hervor. Der 58-Jährige wurde mit seiner über 600 PS starken Limousine in einer 70er-Zone mit sage und schreibe 149 km/h (nach Toleranzabzug) gemessen. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Fahrverbot von 3 Monaten, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 600 Euro vor.

