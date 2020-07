Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Handtaschendiebstahl im Supermarkt in Barth

Barth (ots)

Am 13.07.2020 nahmen die Beamten des Polizeireviers Barth eine Anzeige wegen des Diebstahls einer Handtasche auf. Die 80-jährige Geschädigte befand sich am selben Tag gegen 09:00 Uhr in einem Supermarkt im Gewerbegebiet am Mastweg in Barth und verstaute am Packtisch nach den Kassen ihren Einkauf. Ihre Handtasche hatte die Deutsche währenddessen neben sich auf dem Tisch abgelegt. In der Zeit wurde ihr durch eine unbekannte Person die braune Lederhandtasche mitsamt der darin befindlichen Geldbörse gestohlen. Außer Dokumenten und Ausweis befand sich noch Bargeld in einem unteren dreistelligen Betrag in der Geldbörse der Dame.

Wer zur Tataufklärung beitragen kann, wird gebeten sich persönlich oder telefonisch unter der Telefonnummer 038231/ 6720 an das Polizeirevier Barth, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

