POL-FR: Einbruch in Gaststätte

Gemeinde Hinterzarten

In der Nacht vom 12.11.20 auf 13.11.20, brach eine bislang unbekannte Person in eine Gaststätte in der Freiburger Straße ein.

Fündig wurde der Einbrecher im Bereich der Küche. Hier entwendete er aus einem Kühlschrank ca. 1kg Rinderfilet. Weiterhin nahm er Alkoholika in Form von Wein und Schnaps mit.

Um in das Gebäude zu gelangen, schlug der Täter eine Fensterscheibe ein. Hierbei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

