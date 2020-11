Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein, OT Friedlingen Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Landkreis Lörrach

Stadt Weil am Rhein, OT Friedlingen

Am Samstagabend, 14.11.2020, gegen 20 Uhr, kam es in Friedlingen in Höhe eines Discounters zu einem Verkehrsunfall. Ein Klein-Lkw der Sprinter-Klasse kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit dem Grundstückszaun. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Beim 46-jährigen Fahrer wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt, weshalb bei ihm die Entnahme einer Blutprobe erfolgte und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Den Verursacher erwartet nun eine empfindliche Strafe wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

