Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg-Burkheim - Feuer in Gasthaus

FreiburgFreiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 11.11.2020 auf Donnerstag, 12.11.2020 brach in einer Gaststätte in der historischen Burkheimer Mittelstadt ein Brand aus. Um kurz nach Mitternacht nahmen Anwohner das Piepsen von Brandmeldern wahr und bemerkten dann, dass Rauch aus dem Gebäude drang, woraufhin sie die Rettungskräfte verständigten. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Gasthaus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das angrenzende Gebäude ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und musste evakuiert werden. Ausgebrochen war der Schmorbrand vermutlich im Kellergeschoss des Gasthauses. Die Feuerwehren aus Vogtsburg und Breisach waren mit insgesamt 70 Feuerwehrleuten im Einsatz. Darüber hinaus waren vier Polizeibeamte, vier Sanitäter sowie zwei Notärzte vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Der entstandene Sachschaden wird auf mit ca. 150.000 Euro beziffert. Die Polizei Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen.

