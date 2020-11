Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen-Köndringen: Nötigung, Straßenverkehrsgefährdung, Körperverletzung und Beleidigung - Zeugenaufruf

Freiburg

Am Mittwoch, den 28.10.2020, gegen 20:00 Uhr, war eine 22-jährige Pkw-Fahrerin mit drei Mitfahrerinnen auf der B3 zwischen Malterdingen und Köndringen unterwegs. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer eines weißen Mitsubishi Colt wurde die 22-Jährige zunächst durch extrem dichtes Auffahren und dauerhaftes Aufblenden mittels Fernlicht genötigt.

Im weiteren Verlauf überholte der unbekannte Fahrzeugführer den dunkelblauen Honda der 22-Jährigen und scherte aufgrund regen Gegenverkehrs so knapp vor der Fahrzeugführerin wieder ein, sodass diese eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver tätigen musste, um einen Unfall zu verhindern.

Bei der anschließender Weiterfahrt bremste der unbekannte Fahrzeugführer den Pkw der Fahrzeugführerin insgesamt drei Mal auf offener Strecke aus. Die 22-Jährige musste jeweils Vollbremsungen, teilweise sogar bis zum Stillstand, einleiten. Bei einer dieser Bremsungen wurde eine Mitfahrerin der 22-Jährigen verletzt.

Ein weiterer, bislang unbekannter Pkw, welcher hinter den beiden Pkw herfuhr und an diesem Geschehen ebenfalls unfreiwillig teilnahm, überholte schließlich kurz vor Köndringen beide Fahrzeuge. In Köndringen an der Ampelkreuzung Hauptstraße / Heimbacherstraße / Bahnhofstraße fuhr der weiße Mitsubishi nach rechts in die Bahnhofstraße Richtung Teningen weiter und zeigte der 22-Jährigen Pkw-Führerin und ihren Mitfahrerinnen diverse Beleidigungen per Hand.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 / 582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen und durch dieses rücksichtslose Verhalten ebenfalls betroffene Personen werden dringend gebeten sich mit dem Polizeirevier Emmendingen in Verbindung zu setzen.

sk

