Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Im Zeitraum vom 09.11.2020 bis 12.11.2020 versuchte eine bislang unbekannte Person in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Stahl-Straße in Neustadt einzubrechen. Der Versuch, die Wohnungseingangstüre aufzubrechen, scheiterte allerdings. In das Innere der Wohnung gelangte die Person ersten Erkenntnissen nach nicht. An der Wohnungstüre entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

