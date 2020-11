Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Großflächiges Graffiti an Gutachtalbrücke

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt;]

Am 12.11.2020 wurde der Polizei Neustadt bekannt, dass bislang unbekannte Personen die Gutachtalbrücke, im Bereich der Auffahrt auf die B31 Richtung Donaueschingen, großflächig mit Graffiti besprüht haben. Hierdurch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden an der Brücke. Am Tatort konnten Farbeimer, Sprühdosen und weitere Utensilien aufgefunden werden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

L.A. 07651/9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell