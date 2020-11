Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 12.11.2020, gegen 10.30 Uhr, führte eine Streife des Polizeirevier Titisee-Neustadt in der Parkstraße in Titisee eine Fahrzeugkontrolle durch. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 36-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

