Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Autofahrer kommt von der Straße ab und überfährt Verkehrsschild

FreiburgFreiburg (ots)

Am Mittwoch, den 11.11.2020 gegen 16:45 Uhr kam es auf der B 294 von Elzach in Richtung Winden zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der Fahrer eines grauen KIA Picanto kam kurz nach der Einmündung Weinsberg von der Straße ab, kollidierte mit einem sich dort befindlichen Verkehrsschild und kam erst auf einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Durch den heftigen Aufprall blieb der Mast des Verkehrszeichens im Motorraum des PKW stecken. Am verunfallten Auto entstand erheblicher Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Wer den Unfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bei dem Polizeirevier Waldkirch melden. Tel.: 07681/40740

