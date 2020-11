Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auseinandersetzung im Bus endet mit Platzwunde

FreiburgFreiburg (ots)

Die Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Linienbus am Donnerstagmittag, 12.11.2020, in Bad Säckingen hat mit einer Platzwunde für einen der Beteiligten geendet. Die Männer waren zunächst am Busbahnhof verbal aneinandergeraten. Ein 58-jähriger soll seinen 57 Jahre alten Gegenüber ständig beleidigt haben. Beide Männer bestiegen einen Linienbus. Als auch im Bus die Beleidigungen nicht gestoppt haben sollen, kam es zwischen den Männern zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Folge sich der 58-jährige durch einen Sturz eine Kopfplatzwunde zuzog. Er musste vom Rettungsdienst versorgt werden und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen beide Männer aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell