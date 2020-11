Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Feuerwehreinsatz bei Zimmerbrand - Bewohnerin muss ins Krankenhaus

FreiburgFreiburg (ots)

Rauchentwicklung aus einem Apartment hat am Donnerstagabend, 12.11.2020, zu einem Feuerwehreinsatz in St.Blasien geführt. Gegen 21:00 Uhr waren die Rettungskräfte alarmiert worden. Im betroffenen Apartment wurde ein glimmendes Möbelstück und eine bereits nahezu komplett abgebrannte Papiertüre von der Feuerwehr gelöscht. Nennenswerter Sachschaden dürfte nicht entstanden sein. Die 27-jährige Bewohnerin kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Sie wirkte stark berauscht. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren wie die Polizei mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

