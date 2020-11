POL-FR: Albbruck: Kind stürzt mit Fahrrad - leicht verletzt

Polizeipräsidium Freiburg

Ein 12-jähriges Mädchen hat sich bei einem Fahrradsturz am Donnerstag, 12.11.2020, in Albbruck leicht verletzt. Sie war gegen 16:30 Uhr in der Dorfstraße mit dem Lenker in einen Zaun geraten und zu Fall gekommen. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzte an der Unfallstelle und brachte sie zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Sie zog sich eine Fußverletzung zu. Das Mädchen hatte einen Radhelm an. Ihr Fahrrad wurde leicht beschädigt.

