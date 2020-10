Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf - Radfahrer verletzt

Verkehrsunfallflucht ---

Diepholz (ots)

Eine 42-jährige Radfahrerin wurde am heutigen Mittwoch gegen 07.10 Uhr bei einem Sturz leicht verletzt. Sie befuhr die Breslauer Straße in Richtung Barnstorf, als in Höhe der ersten Häuser ein Pkw im Gegenverkehr sehr dicht an ihr vorbeifuhr. Sie musste ausweichen, geriet auf den Seitenstreifen und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte, vermutlich dunkle mittelgroße, Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Mögliche Zeugen bittet die Polizei sich unter Tel. 05442 / 804770 zu melden.

