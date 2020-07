Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unbekannte Frau gibt sich als Pflegekraft aus und erbeutet 3.000 Euro +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Eine unbekannte Täterin verschaffte sich bereits am 08. Juli 2020, unter dem Vorwand eine Pflegekraft zu sein, Zugang in die Wohnung einer 85-Jährigen, wo sie schließlich 3.000 Euro entwenden konnte.

Die junge Frau klingelte gegen 14:15 Uhr an der Haustür der 85-Jährigen in der Westfalenstraße in Delmenhorst und verwickelte die Dame in ein Gespräch. Das Gespräch wurde auf aramäisch geführt.

Sie gab sich als Mitarbeiterin der Stadt Delmenhorst aus und erklärte, dass die Stadt Delmenhorst auf Grund der Corona-Pandemie Pflegekräfte für Senioren stellen würde. Die Frau bot unter anderem Putz- und Aufräumdienste an.

Die 85-jährige Geschädigte bat die Frau schließlich in ihre Wohnung und ließ sie alleine in ihrem Schlafzimmer. Dort konnte die Täterin insgesamt 3.000 Euro aus dem Portemonnaie der Geschädigten entwenden.

Die Frau wurde wie folgt beschrieben:

- circa 25 bis 30 Jahre alt - circa 165 - 170cm groß - sprach aramäisch - schlanke bis stämmige Statur - dunkelbraune/schwarze Haare, zum Zopf gebunden, Zopf reichte etwa bis zu den Schultern - längliche, gerade Nase - langes Gesicht - braune Augen - ungeschminkt - bekleidet mit weißen Sneakern mit türkisen/grünen Streifen

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach Zeugen, die entweder ebenfalls von der Frau angesprochen wurden oder weitere Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15 59-0 entgegen.

Aus diesem Anlass warnt die Polizei vor derartigen Angeboten und weist darauf hin, dass es sich in diesen Fällen um Betrüger handelt, die es nur auf Bargeld und Wertgegenstände abgesehen haben. Lassen Sie keine unberechtigten oder fremden Personen in ihre Wohnung und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei.

