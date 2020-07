Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines Erdbohrers in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstag, 14. Juli 2020, circa 16:15 Uhr bis Mittwoch, 15. Juli 2020, circa 06:20 Uhr, montierten bislang unbekannte Täter von einem in der Straße Am Krandel in Wildeshausen abgestellten Minibaggers einen angebauten Erdbohrer fachgerecht ab und entwendeten diesen.

Die Schadenshöhe wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen.

