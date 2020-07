Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Wohnungseinbruchdiebstahl in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Dienstag, 14. Juli 2020, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Stedinger Straße in Lemwerder.

Zwischen 01:00 Uhr und 05:30 Uhr drangen sie durch ein Fenster ein und entwendeten Bargeld, ein Laptop sowie Tabakwaren. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Stedinger Straße sowie Detmarstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden.

(00789425)

Rückfragen bitte an:

Natalia Schubert

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell