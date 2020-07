Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Zentrallager in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag, 16. Juli 2020, in ein Möbelzentrallager ein und versuchten erfolglos an Diebesgut zu gelangen.

In der Zeit von 01:05 und 01:35 Uhr, begaben sich die Täter zum rückwärtigen Bereich des Objekts in der Rudolf-Diesel-Straße in Ganderkesee.

Durch das Einschlagen der Fensterscheibe verschafften sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.

Anschließend flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Nachdem die Polizei verständigt wurde, wurden unverzüglich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Am Tatort waren unter anderem die Diensthundeführer der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch eingesetzt.

Da die Maßnahmen erfolglos verliefen, bittet die Polizei um Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger, die die Täter bei der Tatausführung oder bei der Flucht beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/ 941-115 entgegen.

(00798605)

Rückfragen bitte an:

Natalia Schubert

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell