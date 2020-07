Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leicht verletzt wurde eine 75-jährige Frau aus Brake bei einem Ver-kehrsunfall am Dienstag, 14. Juli 2020, gegen 12:20 Uhr.

Eine 23-jährige Brakerin hielt mit ihrem Pkw vor einem Stoppschild in der Sielstraße und beabsichtigte, nach links in die Bahnhofstraße ein-zufahren. Als sie wieder losfuhr, übersah sie die von links kommende, bevorrechtigte 75-Jährige, die mit ihrem Fahrrad den Einmündungsbe-reich der Sielstraße in Richtung Breite Straße überqueren wollte.

Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Pkw, woraufhin die Radfahrerin zu Boden stürzte.

Die Verletzungen der 75-Jährigen wurden vor Ort von einer Rettungs-wagenbesatzung versorgt. Anschließend wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Insgesamt entstand nur leichter Schaden am Fahrrad.

