Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Radfahrer stürzt nach Ausweichmanöver schwer

FreiburgFreiburg (ots)

Ein Radfahrer ist am Donnerstag, 12.11.2020, in Jestetten nach einem Ausweichmanöver schwer gestürzt. Der schwer verletzte 62-jährige Radler wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Schaffhausen gebracht. Gegen 17:15 Uhr hatte ein 21-jähriger Opel-Fahrer beim Linksabbiegen in der Schloßbergstraße den entgegenkommenden Radler nicht wahrgenommen. Der Fahrradfahrer konnte zwar eine Kollision mit dem Pkw vermeiden, kam allerdings beim Ausweichen zu Fall. Das Fahrrad wies leichte Beschädigungen auf.

