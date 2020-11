Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKW verfährt sich

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 12.11.2020, gegen 18.30 Uhr, wurde die Polizei Neustadt in die Ringstraße in Neustadt gerufen. Dort hatte sich ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug im Bereich der Umleitungsstrecke verfahren. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten war ihm eine Weiterfahrt nicht möglich. Durch die Beamten konnte der Sattelzug in langsamer Geschwindigkeit, rückwärts aus dem Bereich dirigiert werden.

Nach einem belehrenden Gespräch bezüglich der aufgestellten Verkehrszeichen konnte der Lkw-Fahrer seine Fahrt anschließend über die Hebelstraße fortsetzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

L.A. 07651/9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell