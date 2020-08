Polizei Mettmann

POL-ME: Glücksspiel durch Ordnungsdienst und Polizei unterbunden - Velbert - 2008116

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend des 18.08.2020 unterstützten Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Mettmann den kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Velbert im Rahmen der Amtshilfe. Zu dem erfolgreichen gemeinsamen Einsatz berichtet die Stadt Velbert am heutigen Tag mit eigener Pressemeldung aktuell wie folgt:

--- Gemeinsame Pressemitteilung

Kreispolizeibehörde Mettmann und Stadt Velbert ---

Bei einer gemeinsamen Kontrolle am Dienstagabend, 18. August, haben die Kreispolizeibehörde Mettmann und der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) der Stadt Velbert in einer Immobilie in der Offerstraße unter anderem fünf Geldspielautomaten sichergestellt. Zudem haben zur Amtshilfe hinzugerufene Polizeibeamte wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels ein Strafverfahren gegen den Verantwortlichen eingeleitet. Eine weitere Kontrolle wurde in einer benachbarten Immobilie durchgeführt, hier hat die ebenfalls zur Amtshilfe hinzugezogene Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung durch den Verkauf von nicht ordnungsgemäß versteuertem Shisha-Tabak eingeleitet.

Bürgermeister Dirk Lukrafka: "Bei uns in Velbert sollen sich alle Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen. Das geht aber nur, wenn sich auch alle an die Regeln halten - dafür sind solche Kontrollen wie in der vergangenen Nacht ein wichtiger Baustein. Ich danke den Kollegen vom Kommunalen Ordnungsdienst und den Polizeibeamten für ihren professionellen und umsichtigen Einsatz."

Der KOD war zunächst alleine vor Ort, um zu überprüfen, ob in der Immobilie in der Offerstraße ein nicht angemeldetes Gewerbe betrieben wird. Da in den Räumlichkeiten augenscheinlich mehrere Personen anwesend waren, baten die Mitarbeiter des KOD anschließend die Polizei um Unterstützung.

Bei Eintreffen der Polizei versuchten einige der im fraglichen Objekt anwesenden Personen die Räumlichkeiten durch den Hintereingang zu verlassen, was durch die Polizeibeamten verhindert werden konnte. Die Personalien aller in den beiden Objekten Anwesenden wurden aufgenommen und durch die Polizeibeamten kontrolliert.

