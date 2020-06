Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Roller stößt gegen Auto

Noch unklar ist der Hergang eines Unfalles am Donnerstag in Laupheim.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei war gegen 16.15 Uhr ein Rollerfahrer auf der L265 in Richtung Baustetten unterwegs. Vor dem Kreisverkehr überholte den 16-Jährigen ein 21-jähriger BMW-Fahrer. Beim Überholen soll der Rollerfahrer gehupt haben, möglicherweise weil im das Überholen zu knapp vor dem Kreisverkehr war. Beide verließen den Kreisverkehr in Richtung Baustetten. Gleich nach der Ausfahrt bremste der BMW-Fahrer möglicherweise wegen eines kreuzenden Radfahrers und der Jugendliche fuhr auf. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Jetzt ermittelt die Polizei aus Laupheim den genauen Unfallhergang. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich bitte unter der Telefon-Nr. 07392/96300 melden. Bedeutsam für die Ermittlungen ist der mutmaßliche Radfahrer, der die Straße überquert haben soll. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 600 Euro.

++++1031296

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell